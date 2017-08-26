После того, как ФК «Карабах» смог пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, в официальный магазин клуба в Баку резко вырос поток покупателей.

По словам продавца магазина, открывшегося всего месяц назад, болельщики предпочитают покупать форму и шарфы с символикой любимого клуба. Магазин в связи с выходом клуба в основной турнир Лиги Чемпионов снизил цены на 30%, что также способствует росту числа покупателей.

«Больше всего фанаты клуба покупают футболки. Раньше они стояли 25 манатов, а сейчас – 17. Популярностью также пользуются комплекты форм за 45 манатов, стоившие раньше 65 манатов, и шарфы за 12 манатов. Помимо местных жителей, интерес к продукции с символикой клуба проявляют и иностранные туристы», - говорит продавец Турал Ильясов.

По его словам, среди покупателей магазина люди разных возрастов и профессий, а также много женщин, которые покупают подарки для своих мужей и сыновей.

Турал Ильясов говорит, что планируется открытие магазинов клуба в ТЦ Port Baku, Ganjlik Mall и 28 Mall.

Также магазин планирует мероприятия с участием игроков ФК «Карабах».