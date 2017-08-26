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Первые переговоры оппозиции и властей в Сирии

 

Представители сирийских властей и участники вооруженной оппозиции в провинции Дераа впервые за время войны в стране приняли участие в организованной российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии телеконференции и обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего народного примирения, передает в субботу РИА Новости.

Трансляция конференции велась в Дамаске, городе Дераа одноименной провинции и на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции. Телемост между представителями вооруженной оппозиции, которые находятся в зоне деэскалации в Дераа, и представителями сирийских властей стал новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии. В конференции приняли участие губернаторы провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, территории которых входят в южную зону деэскалации.

Инициатором проведения телемоста выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации разместили КПП и наблюдательные пункты, обеспечивая соблюдение режима прекращения огня в этом районе.

Провинция Дераа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и размещение сил для контроля за режимом прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

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