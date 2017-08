Очередной сбой в работе Facebook и Instagram

Пользователи сети пожаловались в Twitter на сбои в работе Facebook и Instagram. Юзеры отмечают, что проблемы в работе сервисов продолжаются примерно час, пишет Lenta.ru.

Coming to twitter to see if im alone with both my Facebook & Instagram not working, seems I'm not 😂 pic.twitter.com/Ck0Ayl1UjG