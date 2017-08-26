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Очередной сбой в работе Facebook и Instagram

 

Пользователи сети пожаловались в Twitter на сбои в работе Facebook и Instagram. Юзеры отмечают, что проблемы в работе сервисов продолжаются примерно час, пишет Lenta.ru.

«Зайти в Twitter, чтобы узнать, только ли у меня не работают Facebook и Instagram. Похоже, я не один»

При попытке войти в Facebook на экране пользователя появляется сообщение о ведущемся техническом обслуживании. «Вы сможете вновь войти в систему через несколько минут», — говорится в тексте.

При этом пользователи, которые были залогинены в соцсети, могут перемещаться между страницами и смотреть ранее опубликованные посты, но у них не получается оставлять записи и комментарии: соцсеть выдает ошибку. «Возникла проблема при обновлении вашего статуса. Пожалуйста, попробуйте еще раз через несколько минут», — говорится в сообщении.

Желающие загрузить фотографии в Instagram также сталкиваются с сообщением о проблеме.

Пользователи Twitter говорят о сбое из разных стран. Они также шутят, что у людей появилась возможность пообщаться с семьей, и строят предположения, кто же мог «положить» соцсети. Среди вариантов — лидер КНДР Ким Чен Ын.

7 августа в работе Facebook уже происходил масштабный сбой. В июле из-за проблем пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов.

Instagram был приобретен компанией Facebook в апреле 2012 года.

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Очередной сбой в работе Facebook и Instagram
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