Очередной сбой в работе Facebook и Instagram

Пользователи сети пожаловались в Twitter на сбои в работе Facebook и Instagram. Юзеры отмечают, что проблемы в работе сервисов продолжаются примерно час, пишет Lenta.ru.

Coming to twitter to see if im alone with both my Facebook & Instagram not working, seems I'm not 😂 pic.twitter.com/Ck0Ayl1UjG — Jamison Scott (@IamJamisonScott) 26 августа 2017 г.

«Зайти в Twitter, чтобы узнать, только ли у меня не работают Facebook и Instagram. Похоже, я не один»

При попытке войти в Facebook на экране пользователя появляется сообщение о ведущемся техническом обслуживании. «Вы сможете вновь войти в систему через несколько минут», — говорится в тексте.

При этом пользователи, которые были залогинены в соцсети, могут перемещаться между страницами и смотреть ранее опубликованные посты, но у них не получается оставлять записи и комментарии: соцсеть выдает ошибку. «Возникла проблема при обновлении вашего статуса. Пожалуйста, попробуйте еще раз через несколько минут», — говорится в сообщении.

Желающие загрузить фотографии в Instagram также сталкиваются с сообщением о проблеме.

Пользователи Twitter говорят о сбое из разных стран. Они также шутят, что у людей появилась возможность пообщаться с семьей, и строят предположения, кто же мог «положить» соцсети. Среди вариантов — лидер КНДР Ким Чен Ын.

Facebook and Instagram down at the same time 🤔 pic.twitter.com/5mphYVRqLH — Tony Shepherd (@tonysheps) 26 августа 2017 г.

7 августа в работе Facebook уже происходил масштабный сбой. В июле из-за проблем пользователи Instagram столкнулись с массовыми уведомлениями об удалении и блокировке их аккаунтов.

Instagram был приобретен компанией Facebook в апреле 2012 года.