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Таможня предотвратила ввоз запрещенных психотропных препаратов фото

Автор: Отдел информации 

Сотрудники таможенного КПП «Сыныг Керпю» на азербайджано-грузинской границе предотвратили ввоз в Азербайджан большого количества психотропных препаратов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В ходе досмотра личных вещей гражданки Азербайджана Сафарали Хаджар Сабир гызы были обнаружены 9800 капсул лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 150 мг» и 10542 капсулы лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 300 мг», а также 194,474 грамма психотропного вещества метамфетамина, упакованного в целлофановый пакет.

Отметим, что препарат «Лирика» внесен в список сильнодействующих психотропных веществ и оборот этого препарата в Азербайджане запрещен. Также запрещен оборот и метамфетамина, являющегося сильным психотропным средством.

Общий вес обнаруженных психотропных препаратов составил 4 кг 632 грамма.

По факту ведется расследование.

 

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