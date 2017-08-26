После этапа обострения в противостоянии между Соединенными Штатами и Северной Кореей руководство США с удовлетворением отметило сдержанность корейской стороны. Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в Аризоне, сказал: «Как мне кажется, Ким Чен Ын начинает нас уважать, и я уважаю это обстоятельство. Возможно, хоть и вряд ли, что из этого может получиться что-то позитивное».

Вполне в трамповском стиле: «возможно, хоть и вряд ли». Госсекретарь Тиллерсон был более дипломатичен: «Запусков ракет и провокативных действий со стороны КНДР не было со времени принятия последней резолюции ООН», и это, конечно, хорошо. Тем временем северные корейцы демонстрируют сдержанность весьма своеобразно.

Населению демонстрируется пропагандистский видеоролик, где показывают, что произошло бы в результате ракетного удара по американскому острову Гуам. «Американцы должны жить, постоянно оглядываясь и прислушиваясь. Ракеты "Хвасон-12" будут мучить их день и ночь, ведь время запуска неизвестно. Американцы будут дрожать… Мы надеемся, что американские политики дважды подумают об итогах возможной войны», - сопровождает картинку голос диктора.

В общем, ни одна из сторон не хочет выглядеть запуганной, сдержанность объясняют испугом другой стороны. Одновременно Северная Корея показательно устроила «утечку информации»: в среду государственные медиа КНДР начали с посещения Ким Чен Ыном завода по производству твердотопливных двигателей для программы баллистических ракет.

На одном из фото видны концептуальные схемы ракет, которыми могут быть оснащены подводные лодки. Раньше у них таких ракет не было. Может, и сейчас еще нет, но постращать мир в Пхеньяне любят. Между тем США расширили санкционный список, наказав российские и китайские организации за связи с КНДР. Всего добавлено десять организаций и шесть физических лиц из России и Китая.

Как пояснили в Минфине США, эти резиденты третьих стран нарушают санкции и помогают КНДР по направлениям, попадающим под запрет резолюции Совета Безопасности ООН. Новые санкции, как уже отмечалось, минимум на треть могут сократить валютные поступления в страну. Однако у программы прессинга Северной Кореи неожиданно обнаружился новый аспект.

По сообщению ФАО, организации при ООН, занимающейся проблемами сельского хозяйства и продовольствия, в этом году КНДР постигла редкая по силе засуха, последняя подобная наблюдалась в далеком 2001 году. Ожидается, что нынешний урожай будет хуже прошлогоднего приблизительно на треть. Для страны, где значительная часть населения зависит от аграрного производства, это сильный удар. Опасаются повторения голода середины 90-х, когда в Северной Корее умерло до миллиона человек.

Хотя скорее всего опасения напрасны, с тех пор и особенно уже при молодом вожде население получило значительную свободу при работе на земле и использовании продуктов своего труда, что увеличило общий уровень жизни. Это некоторым образом страхует от голодной смерти, но не защищает от тягот при отсутствии урожая. Тем сильнее может получиться эффект от погодных факторов и экономических санкций, если учесть, что часть работников предприятий, попавших под санкции, останется без работы.

Например, придется сократить значительное число людей, занятых в добыче морепродуктов, которые шли на экспорт в Китай. Безработица и недостаток продовольствия - это действительно тяжелое бремя для страны. ООН, стремясь не допустить голода, выделила помощь в 6,3 миллиона долларов на закупку зерна. Таким парадоксальным образом международное сообщество одной рукой наказывает Северную Корею, другой поддерживает ее, не давая упасть.