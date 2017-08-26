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После Формулы-1 еще одни гонки: Ралли Баку-Тебриз

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Находясь с визитом в Баку, президент Организации туров и автомобильного транспорта Ирана Мортеза Гаджи сделал интересное предложение: провести автомобильные гонки Баку - Тебриз.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве культуры и туризма Азербайджана, если Иран обратится с официальным предложением по этому поводу, азербайджанская сторона готова рассмотреть возможность таких автогонок. Иран является приоритетным спортивным направлением для Азербайджана, отметили в ведомстве.

«Надо поблагодарить иранского гостя за отличное предложение организовать автогонки Баку - Тебриз, которые наряду с замечательными экономическими перспективами могут иметь, на мой взгляд, и немалое политическое значение. В маршруте состязаний - из столицы азербайджанской республики в столицу азербайджанских провинций Ирана - есть нечто символическое, объединяющее весь азербайджанский народ», - сказал, комментируя предложение Мортеза Гаджи, эксперт в области туризма Бахадур Билалов.

По его мнению, автогонки Баку - Тебриз как международное соревнование может популяризировать Азербайджан в мире не меньше, чем Формула 1.

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