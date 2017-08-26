И американских конгрессменов критикуют за поездки в Азербайджан

В США, вслед за Европой, началась кампания, связанная с поездками чиновников и народных избранников в другие страны. И вновь упоминается Азербайджан.

Ранее, как уже сообщал haqqin.az, европейские СМИ подвергли критике еврокомиссаров за дорогостоящие поездки, в том числе и в Баку. Как выяснилось, только за два месяца прошлого года еврокомиссары потратили полмиллиона долларов на путешествия. И чартерные полеты составили большую часть расходов.

Издание Politico отмечало, что посещение Баку, которое обошлось в 75 тысяч евро, стало самой дорогой поездкой европейского комиссара в первые два месяца 2016 года, согласно расходам на поездки, изученным бельгийским журналом Knack. Речь шла о приезде в Баку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

И вот теперь Times of San Diego сообщает, что за последние 12 месяцев представители Конгресса от округа Сан-Диего 17 раз побывали в поездках в Англии, Австрии, Азербайджане, Нью-Йорке и Сиэттле. Их поездки оплачивали некоммерческие организации, аналитические центры и частные компании.

«Частное финансирование является законным», пишет издание. Однако при этом приводит мнение экспертов, считающих, что поездки поднимают вопросы влияния на законодателей: «Есть старое выражение, что нет такого понятия, как бесплатный обед… А конгрессмены брали деньги за путешествие».

Много внимания уделяется поездкам конгрессменов в Грузию, которые оплачивала Ассоциация дружбы США и Грузии.

Что касается Азербайджана, то называются имена конгрессменов Луиса Гутьереша, Билли Лонга, Джима МакДермотта, Дэнни Дэвиса, Шейлы Джексон Ли и многих других. Согласно обнародованным данным (возможно неполным), всего американские конгрессмены совершили 45 поездок в Азербайджан за последние годы.

Что касается спонсоров визитов, то среди них называются Совет тюркских американских ассоциаций (Council of Turkic American Associations), Azpod LLC, The Humpty Dumpty Institute и т.д.