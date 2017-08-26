Подписаться на уведомления
 

И американских конгрессменов критикуют за поездки в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

В США, вслед за Европой, началась кампания, связанная с поездками чиновников и народных избранников в другие страны. И вновь упоминается Азербайджан.

Ранее, как уже сообщал haqqin.az, европейские СМИ подвергли критике еврокомиссаров за дорогостоящие поездки, в том числе и в Баку. Как выяснилось, только за два месяца прошлого года еврокомиссары потратили полмиллиона долларов на путешествия. И чартерные полеты составили большую часть расходов.

Издание Politico отмечало, что посещение Баку, которое обошлось в 75 тысяч евро, стало самой дорогой поездкой европейского комиссара в первые два месяца 2016 года, согласно расходам на поездки, изученным бельгийским журналом Knack. Речь шла о приезде в Баку верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

И вот теперь Times of San Diego сообщает, что за последние 12 месяцев представители Конгресса от округа Сан-Диего 17 раз побывали в поездках в Англии, Австрии, Азербайджане, Нью-Йорке и Сиэттле. Их поездки оплачивали некоммерческие организации, аналитические центры и частные компании.

«Частное финансирование является законным», пишет издание. Однако при этом приводит мнение экспертов, считающих, что поездки поднимают вопросы влияния на законодателей: «Есть старое выражение, что нет такого понятия, как бесплатный обед… А конгрессмены брали деньги за путешествие».

Много внимания уделяется поездкам конгрессменов в Грузию, которые оплачивала Ассоциация дружбы США и Грузии.

Что касается Азербайджана, то называются имена конгрессменов Луиса Гутьереша, Билли Лонга, Джима МакДермотта, Дэнни Дэвиса, Шейлы Джексон Ли и многих других. Согласно обнародованным данным (возможно неполным), всего американские конгрессмены совершили 45 поездок в Азербайджан за последние годы.

Что касается спонсоров визитов, то среди них называются Совет тюркских американских ассоциаций (Council of Turkic American Associations), Azpod LLC, The Humpty Dumpty Institute и т.д.

2121 просмотров


Старости
Кто крышует банду Васаита в Баку?
Кто крышует банду Васаита в Баку? приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 34° / 22°
27 Авг 31° / 21°
28 Авг 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

В Турции арестован один из главарей ИГИЛ
ИГИЛ планирует покушение на Папу Римского заявление Ватикана
Нападение на полицейских в Индии: много убитых и раненых
Меркель отказалась сотрудничать с правыми радикалами
Экстренная посадка пассажирского самолета во Франции
И американских конгрессменов критикуют за поездки в Азербайджан
После Формулы-1 еще одни гонки: Ралли Баку-Тебриз
Трамп берет слова обратно и уважает Ким Чен Ына наш комментарий
Таможня предотвратила ввоз запрещенных психотропных препаратов фото
Очередной сбой в работе Facebook и Instagram
Первые переговоры оппозиции и властей в Сирии
Наплыв болельщиков в официальный магазин «Карабаха» фото
В «ДНР» присвоили Донецку звание города-героя
Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе
США против поставок вооружения Азербайджану и Армении
Кому в Баку Эмин Ахундов завозит чемоданы с деньгами? криминальная история
Мужчина с ножом атаковал прохожих в Марселе фото; обновлено 17:21
Азербайджанцы совершили налет на пекарню в Лейпциге они о нас
Пожар в Боржомском ущелье ликвидирован заявление министра
Трамп помиловал охотника на мигрантов
Атамбаев назначил нового премьера
Нетаньяху подсёк Кремль актуальный комментарий
Иракские войска освободили от ИГИЛ еще один город
Ильхам Алиев поздравил Игоря Додона
МВД и Генпрокуратура о задержании убийцы и грабителя
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться