Сегодня в рамках 3-го тура азербайджанской футбольной премьер-лиги чемпион Азербайджана «Карабах», пробившийся недавно в групповой турнир Лиги чемпионов, принимал на своей арене в Сураханах «Габалу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гурбана Гурбанова.

На 63-й минуте счет открыл Махир Мадатов. Гости восстановили равновесие на 69-й минуте благодаря голу Стивена Монроза. А победный мяч на 73-й минуте забил Мичел.

Отметим, что матч на «Азерсун Арене» вызвал большой интерес у публики. После успеха «Карабаха» в Лиге чемпионов любители футбола заполнили две из трех трибун стадиона.

После 3 туров «Карабах» имеет максимальное количество очков – 9. Столько же в активе «Зиря», которая также выиграла все три матча. «Габала» с 6 очками на 3-м месте.