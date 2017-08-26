Саакашвили обвинил Киев и Тбилиси в сговоре

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, чтобы обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии.

"Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение - подготовку госпереворота в Грузии, - написал он в Facebook. - Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября".

По мнению Саакашвили, "украинскому президенту и Генеральной прокуратуре нужны юридические основания для его задержания после пересечения украинской границы". "Попытка госпереворота - это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел", - подчеркнул он.

Ранее в субботу генеральный директор грузинской телекомпании "Rustavi 2" Ника Гварамия после посещения следственного отдела грузинского МВД высказал журналистам предположение, что против Саакашвили на родине могут возбудить уголовное дело по обвинению в попытке захвата власти.