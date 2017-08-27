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ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку в Брюсселе

 

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за пятничную атаку на военных в Брюсселе, сообщает агентство Рейтер.

Военные патрульные в пятницу вечером открыли огонь на поражение в центре Брюсселя после того, как на них с криком "Аллах акбар" набросился с мужчина с ножом. Один военный получил легкое ранение лица, другой — руки.

Личность нападавшего установлена — это 30-летний выходец из Сомали. Он действовал в одиночку и не фигурировал в списке лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В феврале 2017 года мужчина привлекался к ответственности за нанесение телесных повреждений. Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала атаку как теракт.

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