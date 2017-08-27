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США посоветовали Киеву не пытаться обзавестись ядерным оружием

 

Киеву не следует начинать собственную ядерную программу, отказ от ОМП в соответствии с Будапештским меморандумом был правильным решением, заявил в интервью телеканалу "Прямий" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает РИА Новости.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс", — сказал дипломат.

Он также отметил, что сейчас перед Украиной стоит множество проблем в сфере безопасности, одной из которых, по его мнению, является позиция России по Крыму. "В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить. Никто не ожидал, что появится такая проблема, над которой нам придется работать", — заявил Волкер.

Он пообещал разобраться в этой "драматичной истории" и продолжить работу над "развитием Украины как успешной державы".

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