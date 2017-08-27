В Ереване, судя по поступающей информации, началась настоящая паника. Азербайджан поймал Армению на промахе, а пока еще действующий президент страны Серж Саргсян обвинен в дезертирстве. Об этом пишут армянские СМИ.

К примеру, Айказн Гагриян, главный редактор издания «Лрагир» обратился все к тем же принципам карабахского урегулирования, которые озвучил уже бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд. Армянский эксперт аналитик обратил внимание на то, что глава МИД Армении Эдвард Налбандян сначала заявил, что в них нет ничего нового и опасного. «Потом он дал более пространный комментарий, вновь заявив о деструктивной позиции Азербайджана, его отказе от исполнения ранее принятых договоренностей и прочее».

«На заявление Налбандяна отреагировал его азербайджанский коллега Эльмар Мамедьяров, который сказал, что «если Армения принимает озвученные Хогландом принципы, то нужно начать предметные переговоры для обсуждения деталей»… Дипломатия Армении долгие годы сводилась к тому, что Ереван соглашался со всеми вариантами урегулирования, в надежде, что это предотвратит войну, а с другой стороны, что предложения отклонит Азербайджан», - отметил Гагриян. Но на этот раз не получилось.

«Многие эксперты в свое время задавались вопросом, как поступит Армения, если Азербайджан вдруг согласится с предложениями? И вот глава МИД Азербайджана «поймал» Налбандяна на слове и заявил, что если Армения принимает изложенные Хогландом принципы, то можно начать предметные переговоры», - указывает армянский аналитик.

В целом же, в последние дни США вызывают в Армении разочарование. Возможно, наступает понимание того, что открытая попытка предать Россию (чего стоит хотя бы участие армянских военных в учениях НАТО в Грузии, завершившихся 12 августа) не принесла своих результатов, и в итоге армянский президент был вызван на ковер к Путину, где и получил внятные объяснения о том, где кончаются границы независимого поведения Еревана.

Вот и сейчас армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян предложил вызвать в МИД посла США в Армении, чтобы тот «ответил за свои слова».

Напомним, что американский дипломат Ричард Миллз заявил, что Соединенные Штаты хотят дать Армении инструменты для принятия суверенных решений. Тем самым он фактически открыто указал на отсутствие у нынешнего руководства Армении самостоятельности. Что, в общем-то очевидно для всех акторов региона.

В свою очередь и другой армянский эксперт Саргис Арцруни в своем материале на ереванском сайте «Первый информационный» заявил, что Баку принял «пас» Хогланда и мяч находится на поле Армении.

«…Принципиально то, что он (бывший сопредседатель Минской группы от США – Ред.), по сути, отказался от венской повестки, которую еще две недели назад считали первоочередной, и накануне выдвинул повестку, которая, по сути, предполагает рестарт переговорного процесса.

Причем, существенные изменения в американских акцентировках происходят в преддверии встречи Налбандян-Мамедъяров. Напомним, что основной задачей двух глав МИД является организация встречи Саргсян-Алиев, и, фактически, Хогланд, по сути, сформулировал повестку предполагаемых переговоров двух президентов. Это то, к чему на протяжении месяцев стремилась дипломатия Азербайджана – прямо или косвенно поощряемая Москвой.

Неслучайно, что несмотря на то, что Азербайджан в свое время отверг Мадридские принципы, сегодня с удовлетворением откликнулся на заявление Хогланда – независимо от того обстоятельства, что в нем есть пункты, в Баку против которых выступают принципиально против. Азербайджан последовательно стремится к изменению статуса-кво, единственным ключом к чему являются содержательные переговоры, возобновление процесса урегулирования», - написал Арцруни.

Он отметил и тот факт, что замечание Мамедъярова о том, что если армянская сторона признает, что представленные американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом принципы не новы и она принимает их, тогда уже необходимо начать субстантивные переговоры с целью обсуждения деталей.

Все тот же Арцруни в своем другом материале поднимает важный для Армении вопрос - кто станет премьер-министром в 2018 году?

«Последнее интервью Хогланда и новая ситуация – косвенный мессидж для внутриполитической жизни Армении. Проблема Карабаха вновь станет приоритетом, и в этом случае не занятие Сержем Саргсяном должности премьер-министра может быть рассмотрено как дезертирство», отмечает Арцруни.

Отметим, что весной следующего года фактическим главой государства, ответственным и за принятие военно-политических решений, станет премьер-министр.

«Москва попытается обеспечить свое военное присутствие в зоне конфликта. «Накаленность» в переговорном процессе по Карабаху или на передовой восстановится – если не сейчас, то после апреля 2018 года, когда в Армении уже сформируется новая власть».

Иными словами, отказавшись стать премьер-министром Саргсян, по мнению армянского экспертного сообщества, попросту дезертирует с «поля боя» и попытается снять с себя ответственность за возможное развитие событий.