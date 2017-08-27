В Москве произошло событие, которое не слишком комментируют федеральные телеканалы, но которое затмило абсолютно все новости и культурной, и политической жизни страны. Речь идет об аресте и предъявлении обвинений в мошенничестве культовому российскому режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову.

Вся творческая интеллигенция российской столицы встала на дыбы, требуя снять с режиссера абсурдные по ее мнению обвинения. Но одновременно в обществе развернулось и несколько идущих параллельно дискуссий. Одна из них, например, касается такой деликатной темы, как политическое будущее президента Путина, другая - отношений между "зажравшейся элитой" и обществом, еще одна - отношений между российским духовенством и представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Жертва или изображение жертвы?

Предполагаю, что имя 47-летнего Кирилла Серебренникова знакомо многим читателям haqqin.az. Его фильм "Изображая жертву" получил в 2006 году главный приз российского кинофестиваля "Кинотавр" и главный приз Римского международного кинофестиваля «Festa del Cinema».

Картина "Юрьев день" была отмечена на кинофестивале "Кинотавр" в 2008 году. Фильм "Измена" был номинирован на "Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля. Но еще больше заслуг Серебренников получил на театральной ниве, здесь у него уже десятки престижных наград. На основе расформированного театре имени Гоголя в Москве он создал крупнейшую театральную площадку "Гоголь-центр", которая стала одновременно и центром важных общественно-политических дискуссий. А в последнее время Серебренников стал постановщиком балета "Нуреев" в Большом театре, который был перенесен, по слухам, по настоянию Русской православной церкви.

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа и обвинили в организации хищения 68 миллионов, выделенных компании «Седьмая студия» на проект «Платформа». 23 августа, Басманный суд Москвы отправил режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» под домашний арест до 19 октября. Теперь он должен безвылазно находиться в своей квартире, на него надели электронный браслет, ему запрещено пользоваться интернетом и мобильным телефоном, приходить к нему могут только близкие родственники (в случае Серебренникова единственные родственники – это престарелые родители, живущие в Ростове, значит – никто). Единственное послабление: возможность посещать репетиции в театре – под охраной и с разрешения следствия, но уверенности, что такое разрешение будет получено, нет никакой.

Решение суда ставит крест на планах Серебренникова закончить съемки фильма о Викторе Цое в Санкт-Петербурге и на многих других его проектах.

В то, что такой обеспеченный человек, как Серебренников мог присвоить себе несчастные 68 миллионов рублей (на них и приличную виолончель не купишь) в России мало кто поверил. Как сказало одно из популярных изданий, "не в деньгах несчастье режиссера, а то, что он не очень-то дружил с Кремлем". И вот в социальных сетях и СМИ уже несколько дней бушуют страсти. Дескать, зачем задерживать человека, который не собирается, да и не может (загранпаспорт режиссера проходит экспертизу на подлинность) скрыться? Зачем брать его под стражу ночью, во время командировки? "Волей-неволей закрадывается мысль, что это скорее демонстрация, чем рутинные следственные действия", - пишет издание Gazeta.ru.

"Серебренников - режиссер мирового уровня, - негодует известный публицист Николай Сванидзе. - Надо теперь поверить, что он главный коррупционер в стране; кроме него, никто не ворует и не пилит. У нас в Санкт-Петербурге крышу стадиона за десятки миллиардов рублей расклевали бакланы, как мы знаем по сообщению вице-губернатора, и ни один баклан не арестован. А Серебренников арестован. Это демонстративные репрессии. Это еще больше ухудшит - причем ухудшит значительно - атмосферу в стране и еще больше ухудшит репутацию страны за рубежом".

Все смешалось в доме Облонских…

Следователям не верят многие. В том числе знаменитые и уважаемые люди. Они видят тут политику, говорят о расправе, об уничтожении «Гоголь-центра», вспоминают жесточайшую расправу и казнь Мейерхольда, уничтожение его театра. За Серебренникова поручились чрезвычайно авторитетные в России персоны - Наталья Солженицына, директор "Большого" Владимир Урин, издатель Ирина Прохорова, актриса Чулпан Хаматова и многие другие. Все помнят, как на прошедшей в июне прямой линии Владимира Путина (тогда произошли первые обыски в "Гоголь-центре) доверенное лицо президента Сергей Безруков задал лидеру страны вопрос о Серебренникове. Тот отреагировал на информацию об обысках по делу «Седьмой студии» словами: «да дураки». «Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой. Это просто нелепо», — заявил позднее сам Путин, отвечая на вопросы журналистов после прямой линии.

Руководство Следственного комитета изначально добивалось ареста режиссера, однако не получило на него санкции руководства страны, утверждали в июне источники независимого телеканала «Дождь», близкие к правительству и самому режиссеру. Это произошло после того, как за режиссера вступились высокопоставленные чиновники и политики, заявили собеседники телеканала.

Что же получается теперь: президент публично подверг критике силовиков, но те, невзирая на его мнение, все же пошли в атаку на Серебренникова? Известный политолог Глеб Павловский выдает резкий вердикт. «Контроль аппарата тотален настолько, что он может избрать президентом кого угодно, - говорит он. - И Владимир Путин нужен ему не в качестве активного лица, которое может управлять положением, а в качестве фронтмена. Вторжение силовых структур во власть - это опасно, но уже неизбежно. Поскольку президент, который замкнул на себе контроль этих структур, не справляется с этим контролем».

Заметим, во-первых, что это мнение звучит всего за полгода до следующих президентских выборов в России, а во-вторых его ретранслирует крупное информагенство РБК, в котором не так давно изменился владелец-вместо Михаила Прохорова туда пришел близкий к Кремлю Григорий Березкин.

С Павловским согласен и другой видный политолог Константин Калачев: "Задержание Серебренникова создает не лучший фон для президентской кампании. «Речь тут не только о Серебренникове. Это дело еще раз подчеркивает, что роль силовых структур у нас значительно выросла, и никто не застрахован».

"Элита, жирующая на народные деньги"

Однако грандиозный скандал вокруг Серебренникова вызвал в СМИ и в соцсетях и другую, не менее ожесточенную дискуссию. Она касается взаимоотношений между творческой элитой, вполне интегрированной во власть и остальным обществом. Известный критик Мария Кувшинова опубликовала статью «Элита как соучастник», в которой изливает праведный гнев на «московскую саранчу, жирующую на народные деньги» и "барствует за счет оболваненного и бесправного большинства".

«Следует понимать, что противостояние сегодня идет не по линии художник – власть, а как раз по линии Серебренников – Масляева», – пишет Кувшинова. Нина Масляева - бухгалтер в компании, которой руководит Серебренников и именно она, из СИЗО куда ее направили за мошеннические схемы с государственными деньгами, дала показания на режиссера. Критиком проводится такая нехитрая мысль - тусовочный режиссер под арестом, но дома, а несчастная бухгалтерша за решеткой, какая несправедливость! То есть Россия, как и столетие назад, возвращается к теме: разделенные интеллигенция и народ, которые не понимают и не принимают друг друга.

А есть и еще мнения известных деятелей культуры, совершенно не разделяющих негодование большинства своих коллег. И здесь уже звучат нотки, которых во время большевистской революции и быть не могло. Недруги Серебренникова говорят, что самый большой шум поднимается всегда там, где жертвой оказывает активист ЛГБТ, которого начинают поддерживать многочисленные сторонники внутри страны и за ее пределами. Ну и, конечно против режиссера ополчились те, кто обвиняет его в антипатриотизме. "Повелитель навозных мух, - пишет о Серебренникове издание "Журналистская правда", чья публикация была широко распространена в Фейсбуке. - Клейма ставить негде: «Я - грузин!» в 2008 году (тогда Серебренников ходил с таким плакатом по улицам Москвы), борец за права ЛГБТ и американцев-усыновителей российских детей, защитник балета «Тангейзер», противника российского Крыма и, разумеется, дикий русофоб". "Мы живём в стране неотменённого рабства", - припоминают режиссеру эти слова его недруги.

Против Серебренникова выступает и известный режиссер Владимир Меньшов, снявший культовый фильм "Москва слезам не верит". По мнению Меньшова, общественности не стоит устраивать преждевременные истерики по поводу ареста худрука «Гоголь-центра».

«Я хочу знать, как развивается дело, и только в суде все будет прояснено. А устраивать истерики в духе «Ах, Боже мой, арестовали великого режиссера!» - это недемократично», - считает кинодеятель. Режиссер уверен, что дыма без огня не бывает, и просто так заводить дело на Серебренникова никто бы не стал.

Против Серебренникова, разумеется, и Русская православная церковь (РПЦ). Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что на переносе спектакля "Нуреев" в Большом театре настоял министр культуры Владимир Мединский, действовавший по просьбе епископа Тихона (Шевкунова). По данным Венедиктова, глава Минкультуры рассчитывает заручиться поддержкой архиерея «для переназначения в следующем году в министры», а потому Мединский позвонил директору Большого театра Владимиру Урину и изобразил ярость и истерику. Потом он попросил подумать о переносе премьеры, мотивируя это предстоящими президентскими выборами, перед которыми власти не нужны пикеты со стороны ортодоксов.

Все это раз уже было – сто лет назад

Haqqin.az писал о нападках российских ортодоксов на фильм Алексея Учителя "Матильда", в котором рассказывает о любовных отношениях будущего императора Николая II и польской балерины. Перенос премьеры "Нуреева" из той же серии. Здесь православные иерархи ополчились на балет, который, по их мнению, открыто пропагандирует гомосексуализм.

Балету "Нуреев" посвятили статьи многие ведущие СМИ мира. Британский журнал The Economist и вовсе выпустил пророческий материал: он опубликовал большое эссе о балете Серебренникова, сказав, что над премьерой нависла угроза, а два дня спустя перформанс был отменен. «Чтобы лучше понять, где идет битва в России, внимательно следите за сценой», - пишет The Economist. Издание поясняет свою мысль: драма в Большом театре отражает более крупную игру в российской политике. Президентские выборы грядут в 2018 году. Сторонники Кремля ожидают, что господин Путин перестроит свою команду и пересмотрит свою повестку дня в рамках подготовки к четвертому и, предположительно, последнему мандату.

Однако, я вынужден повториться: нечто подобное мы уже видели во время революции сто лет назад. Тогда искусство тоже было формой выражения политики. И его делили на декадентское и патриотическо-революционное, а людей на тех, кто, кто хотел, чтобы Россия была интегрирована в тогдашний мир и тех, кто этому упорно противился. Чем закончились эти дискуссии, всем хорошо известно.