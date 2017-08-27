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Легендарная Гугуш: «Министр культуры Азербайджана не впускает меня в Баку» эксклюзив

Автор: Эйнулла Фатуллаев 

Одна из самых легендарных азербайджанских певиц, поп-звезда Ирана Гугуш (Фаиге Атешин), покинувшая Иран после исламской революции, изъявила желание посетить Баку и выступить в столице Северного Азербайджана с большим концертом. Об этом haqqin.az сообщили инициаторы и организаторы концертного выступления певицы в Баку.

Haqqin.az решил уточнить эту информацию, напрямую обратился с вопросами к самой певице, которая в настоящее время проживает в Лондоне.

Напомним, несколько недель назад певица на своей странице в Инстаграме объявила, что в конце августа даст концерт в Ереване. Под своим статусом она поставила хэштеги:  #finally – «наконец» и historyinthemaking - «создается история». После Еревана Гугуш должна была отправиться в Тбилиси.

И несколько видных азербайджанских бизнесменов обратились к певице с просьбой посетить Баку, и выступить с сольной программой и в Азербайджане во время ее закавказского турне. Однако, как сообщила в беседе с haqqin.az сама Гугуш – азербайджанские власти в лице Министерства культуры и туризма ответили отказом, и запретили концерт певицы в Баку.

«Как мне сообщили организаторы мероприятия, министр культуры Азербайджана (Абульфаз Гараев – РЕД.) не дал разрешения на проведение концерта в Баку, потому что мой муж – представитель армянской национальности. Но ведь я азербайджанка. К тому же, музыка и творчество – наднациональны! Я поражена и возмущена», - сказал в беседе с haqqin.az Гугуш.

Позиция Министерства культуры и туризма вызывает множество вопросов, и мы надеемся в самое ближайшее время получить комментарий представителей ведомства господина Абульфаза Гараева.

Во-первых, в последние годы Баку посещали многие представители армянской национальности, выражающие консолидацию и солидарность с миротворческими устремлениями азербайджанской власти. Достаточно вспомнить визиты многих армянских общественных деятелей и правозащитников в рамках Мирной платформы для Азербайджана и Армении. Во-вторых, Гугуш – по национальности азербайджанка, она родом из Южного Азербайджана, и до сих пор не выступала с концертами на постсоветском пространстве. Это ее первое турне по Закавказью. Гугуш не посещала Карабах, и в отличие от Сосо Павлиашвили или Филиппа Киркорова не была в черном списке МИД Азербайджана, не выступала с заявлениями в поддержку карабахских сепаратистов. Но даже в случае с теми российскими певцами, кто незаконно посещал Карабах и поддерживал сепаратистов, проблема решалась в одночасье – как только в дело вмешивался другой известный певец Эмин Агаларов. Почему то, что позволено Киркорову, не дозволено Гугуш?

Наши вопросы пока остаются безответными. И в самое ближайшее время, мы предоставим ответ Минкультуры. Пока же нам, журналистам, пришлось успокаивать по телефону легендарную Гугуш, по привычке сославшись на чиновничью ошибку. Но исправят ли грубую ошибку чиновника на сей раз?!

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