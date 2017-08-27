Госдеп США: «В Баку закрыли единственное независимое СМИ»

Госдеп США обеспокоен ограничением свободы СМИ в Азербайджане и арестом гендиректора независимого азербайджанского информагентства "Туран" Мехмана Алиева, говорится в распространенном заявлении ведомства, сообщает РИА Новости.

"Мы глубоко обеспокоены арестом 24 августа и трехмесячным предварительным задержанием Мехмана Алиева, известного главного редактора единственного в стране независимого СМИ — информационного агентства "Туран". Другие тревожные действия, совершенные по отношению "Турана", включая замораживание банковских счетов (агентства) и инициирование обвинений в уклонении от уплаты налогов, также беспокоят", — отмечается в сообщении.

Напомним, Мехман Алиев обвиняется в уклонении уплаты налогов. А возглавляемое им информационное агентство «Туран» заявило о приостановлении деятельности.