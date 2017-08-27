Флойд Мейвезер нокаутировал Конора Макгрегора

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший победил нокаутом знаменитого ирландского бойца ММА Конора Макгрегора в бою по правилам бокса.

Долгожданный бой в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся сегодня утром в Лас-Вегасе и завершился победой 40-летнего американца над 29-летним ирландцем в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора это был первый бой в карьере по боксерским правилам.

Победитель боя получил пояс, стоимость которого составляет более одного миллиона долларов, он содержит полтора килограмма золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, а при его изготовлении использовалась кожа крокодила.

Официальный гонорар Мейвезера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

Флойд Мейвезер-младший после этой победы побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Марчиано в середине прошлого века одержал 49 побед (43 - нокаутом) в 49 боях.