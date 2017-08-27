Макрон теряет рейтинги

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона снизился на 14 процентных пунктов за минувший месяц, его действиями недовольны 57 процентов граждан республики. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Ifop, который был проведен по заказу Journal du Dimanche.

Всего же деятельность Макрона на посту президента одобряют 40 процентов французов. «Спустя четыре месяца после избрания Макрон стал президентом меньшинства», — пишет Journal du Dimanche. В июле сообщалось, что рейтинг Макрона за месяц потерял 10 процентных пунктов и составлял 54 процента.

Ifop добавляет, что падение рейтингов Макрона за эти месяцы значительнее, чем было у бывшего президента Франсуа Олланда за тот же период времени.