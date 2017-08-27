Из-за сильного пожара бригады скорой помощи не могут приблизиться к месту пожара на складе вооружений. Поэтому говорить о раненных и погибших пока невозможно. Об этом haqqin.az заявил главврач Республиканской станции скорой помощи Миралем Джалалов.
По его словам, кареты скорой помощи направились на место происшествия сразу после получения сигнала о ЧП.
* * *
На складе оружия N-cкой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В сообщении Минобороны не уточняется, в каком районе произошел взрыв.
На место происшествия отправилась группа из представителей соответствующих структур для расследования причин пожара и принятия соответсветствующих мер.
На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.
Фотография распространена очевидцами в соцсетях