Из-за сильного пожара бригады скорой помощи не могут приблизиться к месту пожара на складе вооружений. Поэтому говорить о раненных и погибших пока невозможно. Об этом haqqin.az заявил главврач Республиканской станции скорой помощи Миралем Джалалов.

По его словам, кареты скорой помощи направились на место происшествия сразу после получения сигнала о ЧП.







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На складе оружия N-cкой воинской части Минобороны произошел пожар. В результате инцидента произошел взрыв, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В сообщении Минобороны не уточняется, в каком районе произошел взрыв.

На место происшествия отправилась группа из представителей соответствующих структур для расследования причин пожара и принятия соответсветствующих мер.

На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.