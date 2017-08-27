Американский спецназ застрелил грозившую застрелиться женщину

В американском штате Флорида спецназ застрелил женщину, которая забаррикадировалась в своей квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает телеканал Fox News.

Как отмечается, отряд SWAT был направлен к месту жительства женщины, где бойцам спецназа удалось установить с ней контакт. Она сообщила им, что собирается покончить с собой.

Неожиданно женщина перестала выходить на связь со спецназовцами, отряд получил приказ зайти в квартиру, где они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее.