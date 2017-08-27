Азербайджанские спасатели ищут в Грузии пропавший вертолет

В Боржомском ущелье во время наполнения резервуара с водой упал один из вертолетов пограничной службы Грузии, принимавший участие в тушении пожара, пишут грузинские СМИ.

Сообщается, что вертолет упал в воду, его экипаж не пострадал.

К месту падения летательного аппарата направились спасатели и пожарные бригады из Азербайджана.

Ранее сообщалось, что на месте крупного пожара в Боржомском лесу работают 200 спасателей, 15 пожарных машин и другая необходимая техника, включая вертолеты из Турции и Азербайджана.