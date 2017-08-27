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Нетаньяху объяснил срочность встречи с Путиным

 

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, встретившийся 23 августа с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, объяснил, почему настаивал на этих переговорах.

По словам политика, он решил провести «внезапную» встречу с Путиным из-за изменения обстановки на Ближнем Востоке. «В последние недели положение изменилось. То есть существует большая вероятность международной победы над „Исламским государством“ в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — цитирует его РИА Новости.

Глава израильского правительства обвинил Иран в попытке развязать войну с Израилем, что ставит под угрозу безопасность не только отдельного региона, но и всего мира, сообщает 20-й канал израильского телевидения.

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