Нетаньяху объяснил срочность встречи с Путиным

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, встретившийся 23 августа с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, объяснил, почему настаивал на этих переговорах.
По словам политика, он решил провести «внезапную» встречу с Путиным из-за изменения обстановки на Ближнем Востоке. «В последние недели положение изменилось. То есть существует большая вероятность международной победы над „Исламским государством“ в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — цитирует его РИА Новости.
Глава израильского правительства обвинил Иран в попытке развязать войну с Израилем, что ставит под угрозу безопасность не только отдельного региона, но и всего мира, сообщает 20-й канал израильского телевидения.