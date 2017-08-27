Сирийская правительственная армия при поддержке Воздушно-космических сил России разгромила группировку боевиков «Исламского государства» в районе города Ганем-Али в долине реки Евфрат. Об этом сообщает российское Минобороны в воскресенье, 27 августа, передает ТАСС.

В результате операции были ликвидированы более 800 экстремистов. Кроме того, удалось уничтожить 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

Как отмечается в сообщении, «отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки».

В ведомстве добавили, что теперь армия ведет наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор. Планируется деблокировать город и «уничтожить последний оплот террористов ИГ на сирийской земле».