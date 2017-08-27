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Премьер Великобритании покидает свой пост Британские СМИ

 

Неназванный источник в парламенте Великобритании сообщил газете Mirror о запланированной отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.

По его словам, премьер может покинуть свой пост уже 30 августа 2019 года до следующих парламентских выборов.

«Очевидно, что она не будет лидером нашей партии на следующих выборах и уйдет к сентябрю 2019 года», — заявил источник в Консервативной партии, которую возглавляет Мэй.

По некоторым данным, премьер уже сообщила однопартийцам о своей отставке. Однако прежде чем покинуть пост, она намерена стать свидетелем выхода Британии из Евросоюза.

«Она пригласила парламентариев с тем, чтобы убедиться в том, что до этого времени не будет проводиться состязание за лидерство», —  добавил источник.

Нового руководителя партии планируют выбрать летом 2019 года, а уже 3 сентября он предстанет перед парламентариями.

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