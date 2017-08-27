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Жители Газы впервые за 30 лет смогли пойти в кинотеатр

 

Несколько сотен жителей Газы впервые за 30 лет смогли посмотреть фильм в кинотеатре. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщается, старейший кинотеатр Газы «Самер» вечером 26 августа открыл свои двери для зрителей только на одну ночь. На субботний сеанс в кинотеатр пришли около 300 мужчин и женщин. Показанный зрителям полнометражный фильм «Десять лет» рассказывает о палестинцах, содержащихся в израильских тюрьмах. Картина была полностью снята в Газе, передает РИА Новости.

Кинотеатр «Самер» был построен в 1944 году, в 1960-х годах его закрыли. Все остальные кинотеатры Сектора Газа были закрыты в конце 1980-х, во время «первой интифады».

Организатор показа Гхада Сальми рассказала, что данное мероприятие является символом усилий по «возрождению кино в Газе».

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