С пугающим постоянством каждое лето в бассейнах разрекламированных зон отдыха Азербайджана происходят инциденты с трагическим исходом. Ребенку оторвало ногу, утонули подростки, травмированы несколько человек, наконец, в этом году погибли два молодых человека. Понятно, что за безопасность чего бы то ни было в своих отелях отвечают владельцы, но кто контролирует соответствие установленным нормам конкретно бассейнов, кто дает разрешение на их использование?

В начале лета в зоне отдыха Green House в селе Истису Исмаиллинского района погибли 33-летний Эмин Адыгезалов и 38-летний Гюльгусейн Гулиев. Следствием в тот же день было установлено, что в результате короткого замыкания в проводке водяного насоса бассейна, где они плавали, их ударило электрическим током. Но потом расследование отчего-то затормозилось, и убитые горем родственники уже отчаялись дождаться его результатов и наказания виновных.

В haqqin.az обратилась Тамилла Адыгезалова – мать Эмина. Скорбящая женщина не может понять, почему следователи, сразу сообщившие близким жертв халатности владельцев и обслуживающего персонала Green House, что напряжение электротока в воде из-за неисправности проводки достигло губительных 140 вольт, теперь еще в чем-то разбираются.

В первые же дни назвали и виновника, а точнее, «стрелочника». Им оказался сантехник, по совместительству исполнявший обязанности электрика. Хозяева зоны отдыха экономят на кадрах…

«Моего сына убили владельцы Green House. Это они допустили, чтобы электросистему бассейна обслуживал не профессиональный электрик, а сантехник. Но даже он увидел, что в бассейне установили не специальный водонепроницаемый выключатель, а обычный… за 40 гяпик и попросил администрацию поменять его. Но хозяева пожалели 20 манатов на безопасное устройство. Рубильник же общей электросети бассейна вообще не работал», - возмущается Тамилла ханум.

В Green House не соблюдались элементарные правила безопасности. Чтобы бы вытащить несчастных ребят из воды, пришлось бежать на кухню и уже там отключать электрощит. Не оказалось в отеле и медицинского персонала, так что оказать первую помощь пострадавшим никто не мог.

Жадность владельцев зоны отдыха, экономия буквально на всем стоила жизни двух человек – сыновей, мужей, отцов… Кормильцев двух семей!..

Идет следствие, но несмотря на выявленные нарушения, недопустимые для объектов такого профиля, зона отдыха ни на день не закрывалась. А спустя всего два дня после несчастья, не щадя памяти погибших и словно в издевку над горем близких, руководство Green House разместило рекламу своего заведения с видео того самого бассейна, предлагая «незабываемый отдых».

«На панихиду сына компания прислала «аксакалов», которые предложили что-то вроде пенсии в 200 манатов для дочки Эмина. Но Эмин содержал всю семью. Отец его давно умер, и наш мальчик с 12 лет, как мог, помогал мне и своей сестре. Ладно мы, но ведь у него жена и семимесячная дочь!.. Как будет существовать семья, где нет кормильца, неизвестно», - плача говорит Тамилла ханум.

Несмотря на тяжелую потерю, семья Эмина Адыгезалова вовсе жаждет мести, а требует справедливого наказания виновных и полагающейся по закону компенсации за потерю кормильца.

Хотят Адыгезаловы и предостеречь, чтобы еще какая-нибудь семья не поверила заманчивой рекламе и не повторила их печальную судьбу. «Незабываемый отдых» в Green House может оказаться еще для кого-то незабываемым в самом ужасном смысле этого слова.

«А еще мы переживаем, что козлом отпущения в итоге сделают того самого сантехника-электрика, а истинные виновники - владельцы Green House избегут ответственности», - беспокоится Тамилла ханум.

Горе, постигшее эту семью, как ни старайся, невозможно описать словами. Безутешная мать, жизнь которой разделила на «до» и «после» смерть сына. Молодая жена, ставшая вдовой. Крохотная девочка, которой суждено вырасти без отца. И цена всему этому – сэкономленные дельцами 20 манатов…