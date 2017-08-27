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Ультиматум Европы: или Эрдоган – или Евросоюз мнения и оценки

Автор: Заур Расулзаде, отдел политики 

Итак, Европа выдвинула Турции фактически ультиматум: или Эрдоган - или Евросоюз. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль без обиняков заявил, что пока у власти в Турции находится Реджеп Тайип Эрдоган, возможность ее членства в Европейском Союзе исключена.

«Эрдоган стремится внести между нами раскол, и делает это умышленно, чтобы выставить себя в более привлекательном свете. В таких условиях шансы Турции на вступление в ЕС равны нулю», - сказал Габриэль в интервью телекомпании ZDF, подчеркнув, что страна при таком президенте никогда не сможет вести серьезные переговоры о присоединении к ЕС.

Но вряд ли Турцию этим испугаешь, тем более, что на членство она давно уже не надеется. Да и ее заявку на заключение экономической ассоциации с Европейским Союзом в 1959 году Германия поддержала только потому, что опасалась «советской угрозы». Десятилетие спустя та же Германия, поуспокоившись насчет «страшного СССР», ввела с Турцией визовый режим, чтобы ограничить приток мигрантов оттуда.

Срок ожидания Анкары на пороге ЕС уже достиг 30 лет. И сегодня ФРГ вместе с Францией возглавляет клуб противников вступления Турции в ЕС, несмотря на былую дружбу. Получив статус членства, Турция может потеснить ФРГ с лидирующей роли «локомотива». Население Турции составляет 75 млн, Германии – 81 млн человек, в то время как естественный прирост населения в Турции - 1,2%, в Германии - 0,3%. Поэтому, по закону о выборах в Европарламент, Турция может получить весомое представительство и будет в состоянии лоббировать свои собственные интересы. При этом необходимо принять во внимание, что Турция состоялась в качестве регионального гегемона, и реализация ее интересов может затянуть ЕС в ближневосточные конфликты, сместив центр внимания с Европы на Сирию и Ирак.

По мнению австрийского политолога Мартика Малека, Турцию никогда не пустят в ЕС.

Мартик Малек

«Европа уже нахлебалась с Восточной Европой. Вообще речь сейчас идет не о расширении ЕС, а о том, что он развалится или останется в его прежнем виде. Естественно, Эрдоган пытается выжать из ситуации с беженцами максимум. А Германию и Австрию вся эта ситуация начинает нервировать, поэтому стороны и перешли к взаимным обвинениям», считает австрийский политолог Мартин Малек.

В том, что перспектив вступить в Евросоюз у Турции крайне мало, уверен и известный российский тюрколог Владимир Аватков.

Владимир Аватков

«Это возможно только в том случае, если этого захотят Соединенные Штаты, чтобы окончательно оторвать Турцию от взаимодействия с Ближним Востоком и с Россией. Санкции против Турции невыгодны США, которые на этом кризисе играют в свою игру. До тех пор, пока это невыгодно США, невозможно предположить, что Запад наложит на нее санкции или даже встанет вопрос о ее исключении из НАТО, что бы она не делала», – предрекает Аватков.

Вопрос теперь стоит так: переступит ли Европа через все эти разногласия и опасения, сохранив «нормальные отношения» с Эрдоганом? По мнению многих экспертов, сделать этого она не сможет - стороны уже прошли точку невозврата.

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