Борца Садулаева обокрали в Париже

Неизвестные обокрали в Париже российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У спортсмена украли сумку с деньгами и документами из отеля, в котором жила российская команда. В столице Франции борец выступал на чемпионате мира.

«У Абдулрашида украли и паспорт утром, когда завтракали и готовились ехать в аэропорт. На видео все видно, грабители арабской внешности», — рассказал Тедеев.

Тренер добавил, что остался со спортсменом и они поедут в консульство. «Пока не знаем, насколько тут придется остаться, а на возмещение расходов даже не надеемся», — отметил он.