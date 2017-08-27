Асим Моллазаде в израильском СМИ о фейках против Семьи Алиевых

«Являясь членом национального законодательного органа Азербайджана, я был непосредственным свидетелем особых отношений между моей мусульманской страной и еврейским государством Израиль. Эта маловероятная взаимосвязь – не что иное, как современное чудо и настоящая модель для всех таких отношений»,- пишет депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде в своей статье в авторитетном израильском издании «The Jerusalem Post».

«Однако в то время, когда «фейковые новости» становятся все более распространенными, - продолжает азербайджанский депутат, - две растиражированные ложные сюжетные линии рискуют подорвать азербайджано-израильские связи. Я обязан выступить по этому поводу, чтобы развеять слухи и рассказать миру настоящую историю.

В одном из этих сообщений утверждалось, что Азербайджан попросил израильскую фирму «Aeronautics Defense Systems» («ADS») провести живую демонстрацию вооруженного беспилотника против военных позиций Армении. «ADS» категорически отрицает этот слух, который был первоначально опубликован в «Ma’ariv». Компания сообщила «The Jerusalem Post», что она «никогда не проводит демонстрации с использованием реального огня, и это было верно и в этом случае.

Между тем, в конце июля фейковая новостная веб-страница, претендующая на название «Haaretz», заявила, что в последние месяцы сын президента Азербайджана Ильхама Алиева «находится под наблюдением израильских врачей», оправившись от «тяжелой болезни» на вилле стоимостью 6 миллионов долларов, которую семья Алиева приобрела в Хайфе. Фейковый новостной репортаж добавил, что президентская семья инвестировала «около 600 миллионов долларов» в личных активах на израильской фондовой бирже.

Эта фальсификация показывает, что Азербайджан и Израиль, как и США, являются жертвами кибер-информационной войны. И это не первая попытка саботировать израильско-азербайджанские отношения путем распространения фальшивых новостей. Ранее в этом году одна египетская газета сослалась на «репортаж» The Guardian о том, что около 50 тонн героина провозится через Азербайджан. Это была фейковая новость с веб-сайта, маскирующегося под названием The Guardian. Веб-страница была впоследствии удалена», - пишет Моллазаде.

«К сожалению, фейковые новости наносят реальный урон. В отличие от судебного разбирательства, когда обвиняемые считаются «невиновными до тех пор, пока они не будут признаны виновными», обвинительный приговор, вынесенный поддельными новостями, иногда невозможно отменить, даже путем изъятия из Интернета. Те, кто потребляют ложную информацию, фиксируют ее в памяти и подвергаются ее влиянию - они не обязательно будут читать последующие репортажи, которые разоблачают поддельные новости», - объясняет азербайджанский депутат.

«Естественно, что армянские СМИ, известные отсутствием у них журналистской зрелости или этики, пользуются ложными сообщениями для собственной выгоды. Это неудивительно, учитывая многолетний конфликт нашей страны с Ереваном в связи с армянской оккупацией нашей международно-признанной азербайджанской территории в Нагорном Карабахе», - пишет Асим Моллазаде.

«Хотя точный источник ложных сообщений неизвестен, ясно, что есть одна сторона, которая может выиграть от ухудшения двусторонних отношений между Израилем и Азербайджаном - Армения. Любой опытный или даже случайный наблюдатель международных отношений может проследить наличие у Еревана мотива.

Для тех из нас, кто ищет настоящие новости, а не подделки, развивающиеся отношения между Израилем и Азербайджаном - отличное начало.

Азербайджано-израильские отношения не имеют ничего общего с армяно-азербайджанским конфликтом. Наши теплые связи с Израилем рождаются из взаимного восхищения и глубоких стратегических интересов, а не от антипатии к своим противникам. Израильско-азербайджанские узы не связаны ни с какой третьей стороной», - развивает свою мысль азербайджанский политик.

«В 2012 году мы подписали с Израилем соглашения на общую сумму 1,6 млрд. долларов США на покупку беспилотных летательных аппаратов, зенитных технологий и систем противоракетной обороны. Израильские оборонные подрядчики известны своей изобретательностью и передовыми технологиями. В интересах Азербайджана, безусловно, защищать себя, покупая высококачественное оборонное оборудование у союзника - это, в конце концов, то, что делают союзники. Утверждения о том, что мы используем израильские беспилотники для незаконного нападения на Армению, как утверждают последние сообщения, являются оскорбительными и ложными.

Но настоящие новости об Израиле и Азербайджане - это гораздо больше, чем торговля оружием.

В декабре 2016 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетил Азербайджан и высоко оценил теплоту нашей в большинстве мусульманской нации в отношении азербайджанской еврейской общины, насчитывающей 35 000 человек, оценив этот факт как «то, что мы можем показать миру».

Предыдущие визиты израильских лидеров в Азербайджан включают визиты министра обороны Моше Яалона в 2014 году, министра иностранных дел Авигдора Либермана в 2012 году, президента Шимона Переса в 2009 году и Нетаньяху в 1996 году.

В 2013 году министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров возглавил высокопоставленную делегацию, совершившую визит в Израиль. Это стало первым визитом высокопоставленного азербайджанского чиновника в еврейское государство после того, как Азербайджан обрел свою независимость», - дает историческую справку автор статьи.

«Я сам посетил Израиль в составе делегации азербайджанских законодателей в феврале 2016 года, - делится своим личным опытом Асим Моллазаде. - В 2013 году Израиль посетила другая группа азербайджанских парламентариев. Эти официальные визиты имеют решающее значение для нашего многогранного сотрудничества с Израилем. Мы активно сотрудничаем с еврейским государством не только в оборонной сфере, как некоторые СМИ уверяют, но и в экономике, энергетике и культуре.

Израильские компании внедряют свои технологические знания на азербайджанском рынке, в том числе телекоммуникационная фирма Bezeq, которая управляет телефонными коммуникациями на большей части Азербайджана. Тем временем Израиль покупает 40% своей нефти у Азербайджана.

Основой этих двусторонних отношений является еврейская община, а не вооружения. Азербайджанские «горские евреи» жили в Кавказском регионе с 5-го века н.э. Антисемитизм никогда не являлся, не является и никогда не будет проблемой в Азербайджане.

Учитывая глобальную демонизацию Израиля и евреев, особенно в исламском мире, восхваление (а не просто терпимость) своей еврейской общины со стороны мусульманского Азербайджана является поистине вдохновляющей историей. Это история, которую средства массовой информации должны хорошо освещать, бросив фейковые новости в помойную яму», - завершает свою статью азербайджанский депутат.