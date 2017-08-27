Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы

Сын замглавы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова – Ильгар Гасанов совершил тяжелое ДТП, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, сын чиновника на своем автомобиле марки İnfiniti с госномерами 90 ZM 111 на огромной скорости въехал в здание школы №5 в Агдаше.
Инцидент произошел в два часа ночи. Издание отмечает, что в момент аварии Ильгар Гасанов находился в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на то, что авария была совершена на большой скорости, сам молодой человек практически не пострадал.