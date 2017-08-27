Подписаться на уведомления
 

Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы

 

Сын замглавы ИВ Агдашского района Аскерхана Гасанова – Ильгар Гасанов совершил тяжелое ДТП, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, сын чиновника на своем автомобиле марки İnfiniti с госномерами 90 ZM 111 на огромной скорости въехал в здание школы №5 в Агдаше.

Инцидент произошел в два часа ночи. Издание отмечает, что в момент аварии Ильгар Гасанов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на то, что авария была совершена на большой скорости,  сам молодой человек практически не пострадал.

4902 просмотров


Старости
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров?
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров? In memoriam, субботнее чтиво
Наша погода
Сегодня 36° / 21°
28 Авг 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Польский бизнесмен пропал в Москве
Взрывы в Багдаде есть жертвы
В австрийских Альпах погибли пять альпинистов
Геополитические баррикады: Курдистан и Запад с одной стороны, Турция и Иран – с другой актуальный комментарий
Кямаледдин Гейдаров на месте событий
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Борца Садулаева обокрали в Париже
Асим Моллазаде в израильском СМИ о фейках против Семьи Алиевых
Ультиматум Европы: или Эрдоган – или Евросоюз мнения и оценки
Мать Эмина: «Моего сына убили владельцы Green House» приемная haqqin.az
Жители Газы впервые за 30 лет смогли пойти в кинотеатр
Премьер Великобритании покидает свой пост Британские СМИ
Россия помогла армии Асада разгромить ИГИЛ 800 убитых
Раненый армянский военнослужащий скончался в госпитале
Порошенко: украинский гимн снова будет звучать в Донецке
Нетаньяху объяснил срочность встречи с Путиным
Из-за взрыва на складе боеприпасов в Хызы эвакуированы жители сел Новое заявление Минобороны, обновлено
Движение на трассе Баку-Губа восстановлено обновлено
Азербайджанские спасатели ищут в Грузии пропавший вертолет
Ливан начал переговоры с ИГИЛ
Американский спецназ застрелил грозившую застрелиться женщину
Власти Азербайджана о взрыве в Хызы Обновлено 14:11, видео
Азербайджанские позиции под обстрелом
Макрон теряет рейтинги
Флойд Мейвезер нокаутировал Конора Макгрегора
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться