Противостояние Турции и Ирана имеет длинную, запутанную и весьма драматичную историю: войны и перемирия, победы и поражения, сотрудничество и вражда.

Начало соперничеству между двумя ближневосточными державами было положено более пяти столетий назад. Создание шахом Исмаилом государства кызылбашей, опиравшегося на шиитский ислам, стало костью в горле правителей почти полностью суннитской Османской империи. В результате на протяжении веков две страны вели борьбу за доминирование в регионе, лидерство в исламском мире, контроль торгово-транзитных путей.

Однако с середины XIX века путем войн и политических интриг сначала Россия, а потом и западные державы включили обе страны в орбиту своих интересов, лишив тем самым и Иран, и Турцию имперских амбиций.

1925-1979 годы стали временем золотого периода взаимоотношений между странами. Правитель Ирана Реза-шах, воодушевленный реформаторским успехом К. Ататюрка в Турции, сделал ставку на иранский светский национализм и на время избавил иранское общество от многих реакционных и средневековых традиций. И Ататюрк, и Реза-шах были профессиональными военными, что еще больше сближало и их, и, соответственно, управляемые ими страны.

В это же время оба государства стали членами западных военно-политических блоков – НАТО (Турция) и СЕНТО (и Турция, и Иран).

С разразившейся в 1979 году Исламской революции отношения вновь обострились. С этого времени Иран стал рассматривать Турцию как союзника враждебного Запада, и между двумя странами нарастали взаимные обиды и упреки.

Новой точкой соприкосновения в 1990 году, когда из-за Саддама Хусейна возникли проблемы для всего международного сообщества, стало обоюдное стремление сохранить территориальную целостность Ирака. В силу общей для двух стран курдской проблемы, они обе ратовали за единство Ирака. Однако прийти к согласию, какие курдские группировки считать террористическими, а какие – нет, им так и не удалось. Турция обвиняла Иран в укрытии и спонсировании ПКК, а Тегеран, в свою очередь, возмущался периодическими авианалетами Турции на север Ирака, населенный курдами.

Приход к власти в Турции умеренно-исламистской Партии справедливости и развития во главе с Реджепом Эрдоганом заметно подтолкнул страны к сближению, но противоречия сохранялись. В особенности это касалось разных подходов к сирийскому урегулированию: Турция всячески пыталась и пытается отстранить Асада от власти, Иран же, напротив, - удержать. В апреле уже этого года Эрдоган обвинил Иран в «ползучей персидской экспансии».

Но то, что стало происходить между странами в последнее время, опять стало сюрпризом для политологов и экспертов. Турция и Иран сближаются, планируют общие операции, и причиной неожиданного взаимопонимания вновь стал курдский вопрос и Ирак, чья целостность находится под угрозой из-за предстоящего референдума о независимости Курдистана.

После недавнего посещения начальником Генштаба вооруженных сил Ирана Анкары Эрдоган сразу заявил, что совместная турецко-иранская операция против курдских боевиков «стоит на повестке дня». Надо полагать, что Иран сделал неожиданное предложение Анкаре вместе выступить против курдских боевиков в северных районах Ирака - Кандиле и Синджаре, сообщает турецкая газета Türkiye.

Президент Турции не уточнил, где именно начнется операция, но подтвердил, что военные руководители стран обсудили, как совместно противодействовать курдским сепаратистам.

«Они (курдские террористические формирования) всегда наносили ущерб Ирану и нам. Мы работаем в этом направлении, потому что считаем, что сотрудничество между странами приведет к успешному результату», - сказал Эрдоган.

А побывавший в Анкаре иранский военачальник Багери отметил, что Турция усилит контроль над своей границей с Ираном.

«Действия Турции и Ирана дополнят друг друга. Мы достигли эффективных договоренностей о предотвращении прохода террористов с одной стороны границы на другую», - сообщил он.

Багери также добавил, что обе стороны выступают против решения руководства автономного курдского региона Ирака провести в сентябре референдум о независимости.

Такие геополитические изменения «могут спровоцировать напряженность и столкновения внутри Ирака и не ограничатся только этой страной», - считает Багери.

Турцию и Иран, ввиду развитий событий в регионе, теперь объединяет многое. Это и борьба с терроризмом, и общая позиция в вопросе референдума Курдистана, и антагонизм с Западом, где Турцию сейчас критикуют за жесткие меры после неудавшегося путча, а Иран - за ракетную программу, которая, видимо, будет продолжена.

Предполагаемое дальнейшее расчленение Ближнего Востока, тупиковая с военной точки зрения ситуация в Сирии, референдум о независимости Курдистана, которого в одинаковой мере остерегаются и Иран, и Турция, принуждают искать новые другие взаимодействия в регионе. И в результате создания мощной коалиции Тегеран–Анкара в регионе можно добиться мира. Благодаря культурной, религиозной и географической близости к «горячим точкам» этот союз может стать намного более эффективным, нежели коалиция во главе с США, и способствовать разрешению военного конфликта не только в Сирии, но и вообще в исламском мире – в Ираке, Йемене и даже в Афганистане.