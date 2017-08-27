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Польский бизнесмен пропал в Москве

 

В Москве пропал 50-летний предприниматель из Польши. В настоящее время его ищет полиция, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в воскресенье, 27 августа.

Отмечается, что исчезнувший бизнесмен — совладелец компаний «Стройбуд» и «Будсервис-Нова». В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт обращения в полицию по поводу пропажи человека, но не уточнили род его деятельности и гражданство.

ТАСС добавляет, что в правоохранительные органы обратилась представительница строительной компании, генеральным директором которой является поляк. По ее словам, начальник перестал выходить на связь с сотрудниками.

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Польский бизнесмен пропал в Москве
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