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В США выставили на продажу ферму Марка Твена

 

Ферма американского писателя Марка Твена в штате Коннектикут выставлена на продажу за 1,85 миллиона долларов, передает телеканал ABC News.

Как отмечает телеканал, ферма называется в честь младшей дочери писателя Джейн — Jean's Farm. Она находится рядом с фермой Stormfield, где писатель проживал с 1908 по 1910 годы. Площадь фермы составляет более семи гектаров.

Ферма была построена в 1860 году, она была отреставрирована, но по-прежнему сохранила некоторые черты оригинального внешнего вида. Там насчитывается пять спален, четыре ванные комнаты, а также есть кинотеатр, бассейн с соленой водой.

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