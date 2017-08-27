В годовщину празднования Турцией сражения при Малазгирте, в которой турки-сельджуки одержали победу над византийцами в 1071 году, греки вывесили на спорных островах византийский флаг, сообщает Sözcü.

Командир сухопутных войск Греции Алкивиадис Стефанис высадился на островах Фармакониси и Калолимнос для проверки боевой готовности войск. На официальном сайте Министерства обороны Греции была выложена фотография, где греческие солдаты и командир Стефанис стоят перед церковью, на которую водружён византийский флаг.

Отметим, что по мнению турецкой стороны, за последние несколько лет греки заняли 18 необитаемых турецких островков и одну скалу. Греки используют их как объекты для хранения военных складов и командных пунктов. Многие считают, что незаконно занятые греками острова могут быть использованы, как плацдарм для потенциального вооружённого конфликта между Турцией и Грецией.