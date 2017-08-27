Пресс-службы трех ведомств выступили с новым уточнением. По сообщению, после локализации пожара гражданское население возвращается в места постоянного проживания.

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Пресс-службы Минобороны, МЧС и Генпрокуратуры распространили информацию о положении дел на территории воинской части в Хызынском районе, где на складе боеприпасов произошел пожар, приведший к взрыву.

В сообщении говорится, что привлеченные по поручению президента Ильхама Алиева соответствующие структуры в результате предпринятых неотложных комплексных мер смогли к 17:00 локализовать пожар и предотвратить его дальнейшее распространение.

В настоящее время инженерно-саперные части Минобороны, силы МЧС, войска гражданской обороны и специалисты Агентства по разминированию территорий Азербайджана предпринимают меры по поиску неразорвавшихся боеприпасов и их дальнейшей утилизации.

В то же время пятеро раненых военнослужащих были выписаны из Диагностического центра Сиязана после оказания первой медицинской помощи. Еще один раненый человек содержится в больнице под присмотром врачей. В результате инцидента погибших нет.

Кроме этого, сотрудниками МВД восстановлено безопасное движение на трассе Баку-Губа.

По поручению президента продолжаются меры по временному размещению эвакуированных людей и обеспечению их всем необходимым.