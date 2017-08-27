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Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН

 

В ходе первого визита генсека ООН Антониу Гутерреша в Израиль будет заявлено, что страна "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации, заявила замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели.

"Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол и однозначно взяться за его решение", — приводит газета Times Of Israel слова Хотовели.

Она отмечает, что если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля и других стран. Как отметила Хотовели, США также сменили свою позицию: они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.

По данным издания, Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет также сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане. "Очевидно, что мандат должен быть изменен", — отметила замглавы МИД.

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