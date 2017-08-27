Папа Римский заговорил о реформах

Римско-католическая церковь нуждается в исправлении и улучшении, заявил Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Обращаясь к многочисленным паломникам и туристам на площади Святого Петра с воскресной молитвой «Ангелус», он также попросил о духовной поддержке жертв стихийных бедствий, в том числе пострадавших от ливневых дождей и наводнений в Индии, Бангладеш и Непале.

На площади были усилены меры безопасности после сообщений о замеченном над Ватиканом беспилотнике, хотя небо Святого Престола является бесполетной зоной, и недавних угроз со стороны ИГ.