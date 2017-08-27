Евреи уходят, Азербайджан покупает газ у России

Главный проект Азербайджана по доставке своего газа в Европу "Южный газовый коридор" рискует остаться без голубого топлива из Израиля. Как пишет агентство «Прайм», Shell планирует закупать газ c месторождениz Левиафан и поставлять его в Египет с целью возобновления производства СПГ в этой стран.

Планы Shell могут оставить без израильского газа "Южный газовый коридор", что негативно скажется на рентабельности этого проекта. Азербайджан, который должен поставлять газ в Европу по "Южному газовому коридору", намерен увеличить закупки топлива у "Газпрома".

Левиафан – крупнейшее газовое месторождение, открытое на шельфе Израиля. Изначально его запасы оценивались в 620 млрд куб. м. Однако в действительности газа оказалось на 20% меньше, в связи в чем в Израиле разразился большой скандал.

Западные источники сообщают, что Shell готова закупать не менее 5 млрд куб. м израильского газа в год. Поставки газа с Левиафана и Афродиты позволят загрузить египетский СПГ-завод в Идку, совладельцем которого англо-голландская компания стала после поглощения British Gas в начале 2015 года. Этот завод мощностью 7,2 млн т/г долгое время простаивал из-за отсутствия сырья. В 2013 году Египет стал нетто-импортером газа из-за истощения собственных месторождений и растущего внутреннего потребления в стране. В прошлом году удалось возобновить производство, но в минимально объеме – 0,5 млн т.

Либеральная политика президента Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси в области энергетики позволяет Shell закупать газ за рубежом для загрузки СПГ-завода в Идку. В начале августа в стране был принят закон, разрешающий частным компаниям импортировать природный газ для собственных нужд.

В то же время проект по доставке израильского газа в Европу предполагает строительство трубопровода через Кипр в Турцию, где он должен быть подсоединен к TANAP – трансанатолийскому газопроводу. Азербайджан и Турция участвуют в проекте "Южный газовый коридор", который должен обеспечить доставку на европейский рынок азербайджанского газа. TANAP является ключевым звеном этого проекта.

Во время проведения XXII Всемирного нефтегазового конгресса в Стамбуле министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц заявил, что до конца этого года должно быть подписано межправительственное соглашение о строительстве трубопровода, который свяжет Левиафан и TANAP.

Турция приветствует планы Израиля поставлять газ в Европу через свою территорию, поскольку это обеспечит полную загрузку TANAP и гарантирует его окупаемость.

Издание отмечает, что Азербайджан, который должен поставлять газ в Европу по "Южному газовому коридору", в то же время намерен увеличить закупки топлива у "Газпрома".

В сентябре 2015 года "Газпром" начал поставки природного газа в Азербайджан в соответствии с пятилетним договором между российской компанией и ГНКАР (Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики) в объеме 2 млрд куб. м/г. Однако этого объема оказалось недостаточно, и в прошлом году ГНКАР сообщила о планах увеличения импорта газа из России до 5 млрд куб. м/г.

В конце августа этого года главы "Газпрома" и ГНКАР Алексей Миллер и Ровнаг Абдуллаев снова провели переговоры об увеличении поставок газа из России. Поставки "Газпрома" необходимы, поскольку ресурсы Азербайджана не позволяют одновременно удовлетворить растущие потребности страны и осуществлять поставки по "Южному газовому коридору" в Европу.

По данным компании ВР, в первом полугодии 2017 года объемы добычи на Шах-Дениз сократились на 5,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 5,1 млрд куб. м.