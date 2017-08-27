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Партия Жириновского собирает в Москве правозащитников из «НКР»

Автор: Отдел информации 

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР, зампред Комитета Государственной Думы по образованию и науке, член Высшего совета политической партии ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой провести в столице России съезд общественных правозащитных организаций так называемых «непризнанных республик». Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

Парламентарий решил организовать данное мероприятие после рабочего визита в Армению, где Борис Чернышов провел ряд встреч с местными общественными деятелями. В ходе переговоров был поднят вопрос проблемы существования «непризнанных» республик.

«Идея «народной дипломатии» родилась у меня, когда я побывал в Армении. Мы обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются жители «Арцаха», которая входила в состав Азербайджана во времена СССР. Эти люди, как и жители других непризнанных мировым сообществом республик, ущемлены в своих правах, они не могут, например, использовать все социальные гарантии, которые им положены. Они вынуждены терпеть унижения чиновников, добиваясь разрешения на участие в выборах, положенных им выплат или получения российского паспорта», - рассказал парламентарий.

Борис Чернышов убежден, что данный съезд позволит выявить волнующие проблемы и найти пути их решения.

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