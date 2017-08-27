Уж слишком часто в последнее время ведущие региональные державы стали вмешиваться во внутреннюю политику официального Баку. Какое-то вольготное присутствие иноземных чужеродных сил в центре Баку, предопределяющих позицию и политику тех или иных важных государственных мужей.

Накануне мы сообщили о новом скандале, обретшем политический подтекст – Министерство культуры и туризма не разрешило организаторам закавказского турне легендарной иранской певицы Гугуш провести концерт в Баку. Иранская певица, покинувшая свою Родину после смены политического режима и воцарения теократии, с сожалением констатирует – армянские и грузинские власти готовы ее принять, а вот азербайджанские… почему-то действуют с оглядкой на Иран.

Концерт легендарной певицы из Южного Азербайджана, некогда символизировавшей развитый и светлый шахский Иран, отменен в Баку. Повод выбран более чем формальный. Дескать третий муж Гугуш – по национальности армянин. И это происходит в толерантном Азербайджане, объявленным центром каких-то межкультурных и межцивилизационных диалогов? Легендарной певице в лицо закрывают дверь, в то время, как десятки бывших бакинских армян свободно приезжают и разгуливают по старым улочкам Баку? Что-то не складывается. И, похоже, это не причина отказа, а довольно странный повод, порочащий реноме страны в глазах всех культур и цивилизаций.

Весь день мы находились в ожидании оперативной реакции и аргументированной позиции Минкультуризма. Молчание министерства затянулось. Может ждут Абульфаза Гараева, который сейчас сам в качестве туриста отдыхает в Бодруме?

Так или иначе, но в Министерстве так и не прокомментировали новый скандал с армянским подтекстом. Но как удалось выяснить haqqin.az в кругах, близких к Министерству, решительным противником концерта Гугуш в Баку стал посол Азербайджана в Иране Буньят Гусейнов. И по всей видимости в этом вопросе Буньят-муаллим выражает умонастроения не политического руководства Азербайджана, а властей Ирана.

Значит, Иран выступает против проведения концерта Гугуш в Баку, не так ли? Но в чем причина столь неэтичного и дипломатически не обоснованного вмешательства в дела суверенного государства? Разве Гугуш – оппозиционерка, или ратует за освобождение Южного Азербайджана? А может она лидер нынешнего протестного движения или зеленой революции? Вовсе нет, Гугуш – вне политики. Причина в другом – Гугуш олицетворяет и символизирует светский Иран, без муллократии и клерикального духовенства, захватившего власть. Она всего лишь культовый образ. И видимо, в Иране всячески опасаются появления в сопредельных странах культового героя традиционно светской части иранского общества. Допустим, посол Буньят Гусейнов опасается вызвать неправедный гнев муллократии, угождает ее прихотям. Но тогда почему концерт Гугуш не отменяют в Ереване? Ведь Армения – главная союзница Ирана в регионе? Отношения этих государств скреплены большим духом союзничества и стратегического партнерства. Где жесткая реакция официального Еревана?

Странно, не так ли? Азербайджанский посол обеспокоен вероятным недовольством Тегерана, хотя армянские власти вполне самоуверенно разрешают проведение концерта в центре Еревана. Где логика? И неужели Гугуш более опасный и непредсказуемый гость в Баку, чем премьер-министр или президент Израиля, не говоря о тесном военно-политическом сотрудничестве двух стран. В действиях посла отсутствует логика, и прослеживается политическая конъюнктура. Видимо, Буньят-муаллим всего лишь на всего исполняет политический или социальный заказ.

И напоследок несколько слов о политике Минкультуризма. В Баку накануне Евровидения построили огромный концертный Кристалл-холл на приморском бульваре. И потратили несколько сот миллионов. Хотя годами концертный холл пустует. Минкультуризма вроде бы ратует за привлечение новых туристов. Вопрос – почему иранцы и азербайджанцы должны собираться на концертах Гугуш в Тбилиси? Почему туристы из Азербайджана должны выстраиваться перед кассами концертных залов в Тбилиси за билетами на долгожданный концерт?

Нельзя было организовать концерт и в Баку, в этом же Кристал-холле, привлечь тысячи туристов в Азербайджан из Ирана. В конце концов, речь идет о большой прибыли! Когда чиновники начнут относиться к госбюджету, как к собственному карману, в хорошем смысле этого слова?! И неужели, каждый раз для решения самых элементарных проблем надо вмешиваться Хозяину страны? Тогда зачем нужны министерства и министры? Кажется, мы ушли далеко в политику. Давайте, вернемся в концертный зал…