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Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

 

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, выиграл Гран-при Бельгии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третьим стал австралиец Даниэль Риккьярдо, выступающий за Red Bull. Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso), которого после квалификации оштрафовали на 20 позиций, показал 12-й результат.

26 августа Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии. 32-летний британец повторил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера по количеству побед в квалификационных заездах — у обоих теперь по 68.

Хэмилтон набрал 213 очков и отстает от лидирующего в личном зачете пилота Феттеля на 7 баллов. На третьем месте — партнер Хэмилтона по Mercedes финн Валттери Боттас (179 очков).

Следующий этап чемпионата — Гран-при Италии — пройдет 1-3 сентября на трассе в Монце.

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