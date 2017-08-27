Подписаться на уведомления
 

Молдавия окончательно выводит из страны российские войска

 

Молдавия поднимет на новой сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Павел Филип, передает РИА Новости.

Ранее молдавский постпред при ООН Виктор Морару заявил, что присутствие военных из РФ «угрожает международному миру и безопасности». Однако президент Молдавии Игорь Додон назвал демаршем планы правительства вывести миротворцев из Приднестровья.

25 августа МИД РФ выразил обеспокоенность планами Кишинева. При этом вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает размораживания конфликта в Приднестровье.

1568 просмотров


Старости
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров?
Что сделал для Азербайджана Мирджафар Багиров? In memoriam, субботнее чтиво
Наша погода
Сегодня 36° / 21°
28 Авг 32° / 23°
29 Авг 33° / 24°
30 Авг 31° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0067 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Латвия заметила у своих границ российские самолеты
В Ливии «заморожены» два нефтяных месторождения
Грубейшая ошибка Кямрана Агаева в чемпионате Чехии Опять провальный дебют; видео
Трамп назвал НАФТА худшей торговой сделкой в истории
Молдавия окончательно выводит из страны российские войска
Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии
Иран отменяет концерт Гугуш в Баку? продолжение темы
Партия Жириновского собирает в Москве правозащитников из «НКР»
Евреи уходят, Азербайджан покупает газ у России
Папа Римский заговорил о реформах
Тиллерсон обвинил КНДР в провокации
Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН
Итоговое заявление властей о событиях в Хызы обновлено 18:50
Греки вывесили на спорных островах византийский флаг Назло туркам
Дочь Ислама Каримова рассказала о последних днях жизни отца
В США выставили на продажу ферму Марка Твена
Польский бизнесмен пропал в Москве
Взрывы в Багдаде есть жертвы
В австрийских Альпах погибли пять альпинистов
Геополитические баррикады: Курдистан и Запад с одной стороны, Турция и Иран – с другой актуальный комментарий
Кямаледдин Гейдаров на месте событий
Сын замглавы Агдаша на огромной скорости въехал в здание школы
Борца Садулаева обокрали в Париже
Асим Моллазаде в израильском СМИ о фейках против Семьи Алиевых
Ультиматум Европы: или Эрдоган – или Евросоюз мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться