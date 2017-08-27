Молдавия окончательно выводит из страны российские войска

Молдавия поднимет на новой сессии Генассамблеи ООН вопрос о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Павел Филип, передает РИА Новости.

Ранее молдавский постпред при ООН Виктор Морару заявил, что присутствие военных из РФ «угрожает международному миру и безопасности». Однако президент Молдавии Игорь Додон назвал демаршем планы правительства вывести миротворцев из Приднестровья.

25 августа МИД РФ выразил обеспокоенность планами Кишинева. При этом вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает размораживания конфликта в Приднестровье.