Голкипер сборной Азербайджана Кямран Агаев дебютировал в составе своего нового клуба «Млада Болеслав».

В выездном матче против «Славии» команда Агаева проиграла со счетом 0:4. В каждом из голов есть доля вины нашего вратаря, но третий гол стоит выделить особо. Тут Кямран допустил просто ужасную ошибку.

Стоит сказать, что дебюты Агаеву не удаются. В первом матче за свой предыдущий клуб – португальскую «Боавишту» - вратарь сборной Азербайджана также пропустил третий гол из-за своей грубой ошибки. В той игре «Боавишта» играла с «Порту» и уступила со счетом 1:3.

Возвращаясь к "Млада Болеслав", стоит сказать, что после 5 туров у команды лишь 1 очко, и она располагается в самом низу турнирной таблицы.