В Ливии «заморожены» два нефтяных месторождения

Нефтяные месторождения El Feel (Elephant) и Hamada в Ливии были вынуждены приостановить работу в связи с нападением вооруженных боевиков, передает Bloomberg.

Представитель ливийской Arabian Gulf Oil Company подтвердил, что боевики заблокировали трубопроводы, соединяющие месторождения с другими объектами.

В связи с этим на месторождениях объявлен форс-мажор, они прекратят работу уже в понедельник.

Ранее на этой неделе по тем же причинам перестало работать крупнейшее месторождение Ливии Sharara, что нарушает планы страны по наращиванию добычи нефти в тот момент, когда она достигла четырехлетнего максимума.