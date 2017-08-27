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В Ливии «заморожены» два нефтяных месторождения

 

Нефтяные месторождения El Feel (Elephant) и Hamada в Ливии были вынуждены приостановить работу в связи с нападением вооруженных боевиков, передает Bloomberg.

Представитель ливийской Arabian Gulf Oil Company подтвердил, что боевики заблокировали трубопроводы, соединяющие месторождения с другими объектами.

В связи с этим на месторождениях объявлен форс-мажор, они прекратят работу уже в понедельник.

Ранее на этой неделе по тем же причинам перестало работать крупнейшее месторождение Ливии Sharara, что нарушает планы страны по наращиванию добычи нефти в тот момент, когда она достигла четырехлетнего максимума.

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