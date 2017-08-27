Ученые обнаружили планету «сироту». Они считают, что объект, названный CFBDSIR 2149-0403, может подойти для колонизации. Специалисты рассказали, что данная планета – «сирота», то есть она выбилась из своей траектории.

Небесное тело назвали CFBDSIR 2149-0403, и ему, предварительно, 120 миллионов лет.

В данный момент она на 130 световых лет удалена от Земли, и имеет размер в четыре раза больше, чем Юпитер, при этом температура поверхности около четырех сотен градусов по Цельсию, передают Актуальные новости.