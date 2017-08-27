Президент Гватемалы выслал из страны главу комиссии, расследовавшего его преступления

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил персоной нон грата Ивана Веласкеса, главу международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG), сообщает Infobae.
В своем заявлении Моралес распорядился выслать колумбийского судью Веласкеса из страны.
«Как президент республики, действующий в интересах народа Гватемалы и для укрепления верховенства закона, объявляю господина Ивана Веласкеса Гомеса персоной нон грата... Я приказываю ему немедленно покинуть Гватемалу», — отметил президент Гватемалы.
Отмечается, что Веласкес проводил расследование в отношении Моралеса по делу о возможных коррупционных преступлениях при финансировании его партии. 25 августа Веласкес и генпрокурор Гватемалы Тельма Олдана начали процесс по лишению Моралеса иммунитета.