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Президент Гватемалы выслал из страны главу комиссии, расследовавшего его преступления

 

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил персоной нон грата Ивана Веласкеса, главу международной комиссии против безнаказанности в Гватемале (CICIG), сообщает Infobae.

В своем заявлении Моралес распорядился выслать колумбийского судью Веласкеса из страны.

«Как президент республики, действующий в интересах народа Гватемалы и для укрепления верховенства закона, объявляю господина Ивана Веласкеса Гомеса персоной нон грата... Я приказываю ему немедленно покинуть Гватемалу», — отметил президент Гватемалы.

Отмечается, что Веласкес проводил расследование в отношении Моралеса по делу о возможных коррупционных преступлениях при финансировании его партии. 25 августа Веласкес и генпрокурор Гватемалы Тельма Олдана начали процесс по лишению Моралеса иммунитета.

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