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В ЮАР мужчина открыл стрельбу со сцены театра по зрителям

 

Мужчина взобрался на сцену и открыл беспорядочную стрельбу по зрителям в театре южноафриканского города Йоханнесбург, один человек погиб, семь получили ранения, сообщает портал news24.

Инцидент произошел в воскресенье утром в городском театре Hillbrow Theatre, где проходил концерт музыкальной группы.

"Подозреваемый вскочил на сцену, когда выступала группа. Затем он схватил микрофон и заявил, что концерта не будет до тех пор, пока ему не вернут украденный мобильный телефон", — сообщил представитель полиции, полковник Лунгело Дламини.

"Когда зрители попытались вмешаться, он открыл беспорядочную стрельбу и попал в восьмерых", — добавил он.

Затем мужчина скрылся. В настоящее время полиция ведет поиски стрелявшего.

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