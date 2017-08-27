Госдеп: Проблема Донбасса доведет Россию до полной изоляции

Российские власти готовы к вялотекущему конфликту в Донбассе, считает спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Все больше чувствуется, что конфликт становится все хуже и хуже, и так будет продолжаться, пока мы что-нибудь не предпримем», — сказал он в интервью The Financial Times.

По мнению дипломата, Москва «расплачивается за присутствие в Донбассе санкциями». В итоге России грозит дипломатическая и экономичесая изоляция, однако вряд ли она этого хочет, отметил Волкер.

Также он указал, что отношениям России и США вредит проблема Украины. Однако Вашингтон пока не разработал новой политики в отношении Украины, и сейчас решение — за президентом.