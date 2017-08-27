Смертник подорвал себя в Афганистане

По меньшей мере десять человек погибли, еще восемь ранены при подрыве террориста-смертника на юге Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, взрыв произошел в автомобиле террориста при нападении на армейский конвой в провинции Гильменд. Как сообщил глава района Нава Атикулла Кхан, среди погибших есть военные и гражданские лица.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна террористическая группировка.

Сообщается, что в воскресенье также было совершено нападение на конвой армии в провинции Нимроз на юго-западе Афганистана, двое полицейских погибли.