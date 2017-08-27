Трамп: Мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире

Мексиканцы являются одной из самых преступных наций в мире. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter, вновь подняв тему строительства скандальной стены на границе с Мексикой.

По словам главы Белого дома, Мехико заплатит за строительные работы путем прямого возмещения средств или иным косвенным способом. «С Мексикой, которая является одной из самых криминализированных наций в мире, мы должны иметь СТЕНУ», — отметил Дональд Трамп, передает Росбалт.

По плану Трампа, стена должна будет перекрыть примерно 50% от общей протяженности границы с Мексикой, а ее строительство обойдется более чем в $20 млрд.