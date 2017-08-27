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Капитаном утонувшего в Турции сухогруза был азербайджанец обновлено, видео

 

Турецкие спасатели доставили на берег экипаж расколовшего на две части сухогруза.

Согласно информации, капитаном корабля является уроженец Азербайджана, имя которого не раскрывается.

Помимо капитана были спасен 10 членов экипажа, которые являются гражданами России и Индии.

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Сухогруз «Леонардо» потерпел крушение недалеко от пролива Босфор. Как передает телеканал NTV, 114-метровое судно под флагом Монголии разломилось пополам в ночь на воскресенье.

На борту находились 12 человек, в том числе россиянин. Спасатели доставили экипаж на берег. Из воды уже вытащили первую часть судна, вторая пока дрейфует в Черном море.

Судя по фотографии на сайте MarineTraffic, сухогруз ранее был российским и назывался «Виталий Примаков».

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